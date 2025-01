Kalle Rovanperä latasi tylyn mielipiteen: ”Turhaa säätöä ja stressiä”

MM-rallikauden avaava osakilpailu Monte Carlossa on kisakalenterin maineikkain, mutta Kalle Rovanperän suosikkeihin se ei silti kuulu.

Vuonna 1911 ensimmäistä kertaa ajettu Monte Carlo -ralli on monille kuljettajille juuri se kilpailu, jonka he kaikkein eniten haluavat voittaa. Urallaan 15 MM-osakilpailua nimiinsä vienyt Rovanperäkään tuskin panisi pahakseen voitosta Montessa, mutta paljon vähempikin riittää hänelle oikein hyvin.

– En kyllä odota rallia. Monte ei ole ollut ikinä kiva ralli, vaikka olemme kerran olleet toisia, mutta se ei vain ole sellainen nautinnollinen ralli, Rovanperä kertoi MTV Urheilulle.

– Se koko viikko on aina vähän sellaista turhaa säätöä ja stressiä. Siinä ei pääse nauttimaan ajamisesta niin paljon. Hankala ja vaativa kisa.

Säätö ja stressi liittyvät erityisesti olosuhteisiin, jotka voivat muuttua ääripäästä toiseen jopa yksittäisen erikoiskokeen sisällä. Pätkän alku voi olla täysin kuivaa asfalttia, mutta lopussa odottaakin jäinen osuus.

– Se ei ole sellaista, että menee vain pätkälle, jonka tietää. Keli muuttuu ja olosuhteet muuttuvat. Hirveästi pätkien välissä, iltaisin ja aamuisin käytetään aikaa kelinuotteihin, katsotaan videoita ja kuvia, soitetaan puheluita, että mitkä renkaat ja mietitään, onko se oikea valinta vai ei. Joka kerta siinä on koko ajan sellaista ekstrastressiä, joka ei liity niin paljon itse ajamiseen.

– Jos on lumipätkä tai kuiva pätkä – tai vaikka olisi molempia – kun on oikeat renkaat, ajaminen on fine. Mutta se on tosi harvoin niin, että kaikki on oikeasti nappiin. Se on vain kompromissia kompromissin perään.

Juuri vaikeudesta johtuen Monte Carlo -rallin maaliinpääsy on Rovanperän mukaan erityisen palkitsevaa – huipputuloksen saamisesta puhumattakaan.

– Ei se ole sellainen, että siitä viikon aikana hirveästi nauttisi. Yleensä se on sitä, että yrittää vain selviytyä ilman virheitä ja keskittyä.

– Ei tarvitse olla todellakaan mikään voittotulos, mihin on tyytyväinen. Jos vain on puhdas viikonloppu ja saa hyvät pisteet, siitä on niin paljon kivempi lähteä jatkamaan Ruotsiin ja niihin niin sanotusti selkeämpiin kisoihin.