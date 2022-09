Kalle Rovanperä kairasi pisteitä huippusuorituksella: "Menimme koko ajan minne sattuu"

Sorakilpailussa toiseksi sijoittunut Ott Tänak supisti Rovanperän MM-johtoa lopulta 19 pisteellä, kun virolainen nappasi vielä täydet lisäpisteet Powerin pohja-ajallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Rovanperällä on MM-sarjassa 53 pisteen etumatka Tänakiin, kun ajamatta on kolme osakilpailua.

Kauden seuraava osakilpailu ajetaan syys-lokakuun taitteessa Uudessa-Seelannissa, missä Rovanperällä on jälleen tilaisuus ratkaista mestaruus itselleen. Käytännössä Rovanperän pitäisi ottaa sorakilpailusta kahdeksan pistettä Tänakia enemmän sinetöidäkseen uransa ensimmäisen MM-tittelin.

Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo maapallon toisella puolella. Uudessa-Seelannissa Rovanperä on taas auramiehenä kilpailun avauspäivänä, jolloin ajetaan yli puolet koko kisan mitasta.

– Eihän se hirveän hyvältä kuulosta meille taaskaan, mutta sellaista se on. Yritetään maksimoida tulos siellä. Ihan mukavaa, että (Sebastien) Ogier tulee ajamaan sinne hyvältä paikalta. Ei haittaisi minua yhtään, jos hän ottaisi sieltä maksimipisteet. Kaikki, mikä on muilta pois, on hyvä juttu minulle, Rovanperä sanoi.