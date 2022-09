Kalle Rovanperä hurjavauhtisen testi-ek:n nopein – ensimmäinen veto kertoi karua kieltä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Erot kuvastavat testi-ek:n suoraviivaista profiilia. Samaa kertoo Rovanperän pohja-aika, joka on keskinopeudeksi muutettuna peräti 145,3 kilometriä tunnissa. Itse rallissa tällaisia lukemia tuskin tullaan näkemään.

– Kaikki hyvin. Tuntuma on aika hyvä. Tien auraaminen tulee olemaan vaikeaa. Nyt testi-ek:llakin oli irtosorasta johtuen liukasta, Rovanperä sanoi avausvetonsa jälkeen.

Rallin ensimmäinen erikoiskoe ajetaan Suomen aikaa tänä aamuna kello 8.08 alkaen. Kyseessä on lyhyt, alle kahden kilometrin mittainen yleisö-ek.

Suomen aikaa myöhään illalla alkava paikallinen perjantaipäivä on rallin kannalta ratkaiseva. Ohjelmassa on yli puolet kaikista ek-kilometreistä. Rovanperän mahdollisuuksien kannalta ratkaisevaa on, saadaanko Uuteen-Seelantiin sadetta vai ei.