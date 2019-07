Kaliforniassa jännitetään, tuleeko maanjäristyksiä lisää – Järistyspaikan lähellä asuva Karri: "Kyllä täällä varpaillaan ollaan ja odotetaan"

"Mietin, mitä teen jos tsunamisireenit alkavat soimaan"

Paikallisten seismologien mukaan on 10 prosentin mahdollisuus, että on tulossa vielä voimakkaampi jälkijäristys, Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläistä eivät uudet järistykset juurikaan pelota, koska kaupungissa ja naapurustossa on varauduttu niihin hyvin. Rannan lähellä on tsunamievakuoinneista kertovia kylttejä, joissa on suuntaopasteet. Useimmat korkeat rakennukset, kuten pilvenpiirtäjät, on rakennettu kestämään voimakkaankin maanjäristyksen.