Väkivaltaiset pesukarhut kauhistuttavat Yhdysvalloissa – hyökkäys tallentui videolle: "Tämä on pelottavaa"

Kyseisten pesukarhujen on epäilty kantavan eläinten raivotautia eli rabiesta. Asia nousi esiin, kun koulun oppilas kuvasi videon tapahtuneesta.

Viranomaiset kertovat, että videolla näkyvässä välikohtauksessa pesukarhu oli purrut ja raapinut oppilasta. Oppilas on saanut hoitoa raivotaudin tarttumisen varalta.

– Tämä on järkyttävää ja pelottavaa. Yleensä pesukarhut eivät käyttäydy tällä tavalla ihmisiä kohtaan, yliopiston senioritutkija Valerie Wales sanoo.

– Tämä on aika epätavallista. Pesukarhu saattaa olla agressiivisempi, jos sillä on rabies. Silloin eläin on kiihtyneessä tilassa, Ferry kertoo.