Kaksoismurhasta syyttömänä istunut mies vapautettiin Kiinassa – ehti viettää lähes 30 vuotta telkien takana

Veriteko tapahtui vuonna 1993. Zhang Yuhuan, 52, tuomittiin siitä vuonna 1995, mutta hän on alusta asti vakuuttanut olevansa syytön. Zhangin mukaan poliisit kiduttivat häntä kunnes hän tunnusti.

Zhang on tiettävästi pisimpään syyttömänä Kiinassa vankilassa istunut vanki, joka on vapautettu. Oikeuslaitos on pyytänyt anteeksi tuomiota, ja Zhang aikoo hakea valtiolta korvauksia vuosistaan kalterien takana.