Iwao virui vankilassa lähes 50 vuotta odottaen kuolemaansa – julistettu nyt syyttömäksi

Hän virui japanilaisessa vankilassa lähes 50 vuotta ja odotti, milloin hänen tuomionsa laitettaisiin toteen. Sitä ei koskaan tapahtunut, sillä shizuokalainen oikeusistuin päätti tänään torstaina, että Hakamada on syytön.

Tapaus käsittelyyn uudelleen

– Olemme taistelleet niin kauan taistelua, joka on tuntunut loputtomalta. Mutta tällä kertaa uskon, että asia ratkeaa, Hideko sanoi toimittajille heinäkuussa.

– Hänen tapauksensa on tuskallinen muistutus siitä, että Japanin rikosoikeusjärjestelmän on muututtava, Zukeran sanoi.

Kuolemanrangaistuksella vankka tuki

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Aasian ohjelmavastaavan Teppei Kasain mukaan Hakamadan tapaus on vain yksi esimerkki Japanin niin sanotusta "panttivankioikeusjärjestelmästä". Kasain mukaan epäiltyjä pakotetaan tunnustamaan pitkien ja mielivaltaisten pidätysaikojen avulla ja kuulusteluihin liittyy usein pelottelua.

Hakamadan asianajaja Hideyo Ogawa on luonnehtinut, että vuosikymmeniä kestäneen, enimmäkseen eristyksessä vietetyn vankeuden jälkeen hänen asiakkaansa vaikuttaa joskus kuin fantasiamaailmassa elävältä.

Japani on Yhdysvaltojen ohella ainoa teollistunut demokratia, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Käytännöllä on maassa vahva julkinen tuki.