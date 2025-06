Kaksinkertainen olympiavoittaja yllättyi suomalaisista – näin hän ajattelee Michael Johnsonin kohukisasta

Pikajuoksun kaksinkertainen olympiavoittaja Andre De Grasse yllättyi omasta suosiostaan Turussa. Kanadalaiskiituri oli mukana Michael Johnsonin kohutussa Grand Slam Track juoksukilpailussa, ja kertoo, mitä on siitä mieltä.

De Grasse oli suosittu mies 100 metrin finaaliin jälkeen Paavo Nurmi gamesissa. Hän jäi satasen juoksijoista selkeästi pisimpään jakelemaan nimikirjoituksia maalisuoran pään katsomossa odotteleville faneille.

– En tiennyt, että Suomessa ollaan näin innoissaan yleisurheilusta. Luulin, että täällä ollaan enemmän kiinnostuneita jääkiekosta, De Grasse naureskelee.

– Yleisö oli mahtava, ja suomalaiset ovat mahtavia. Annoin paljon allekirjoituksia lapsille. En tiennyt, että minulla on niin paljon faneja täällä, mutta on ollut hauskaa.

De Grasse oli mukana Paavo Nurmi gamesissa myös vuonna 2024. Tällä kertaa tulos ei ollut aivan yhtä hyvä kuin vuosi sitten. Kanadalainen oli tiistaina Paavo Nurmen kisojen kuudes ajalla 10,23.

– Juoksin viime vuonna kauden parhaani. Tänään juoksu oli ihan ok. Tulos ei vastannut sitä, mitä odotin, mutta pitää vain palata harjoittelemaan kovaa, De Grasse sanailee.

Grand Slam Track: "Kisoja lähempänä kotia"

De Grasse on kilpaillut alkukaudesta todella paljon. Syy siihen on, että hän on ollut mukana Michael Johnsonin puuhaamassa yleisurheilun Grand Slam Track -sarjassa.

Kanadalainen pitää uudesta kilpailusta, jossa sprintterit juoksevat sekä 100 että 200 metriä viikonlopun aikana.

– Uusi formaatti oli hyvä. Tykkään, että saa juosta enemmän kuin kerran. Se on myös hyvä täällä Turussa, koska täällä on alkuerät ja finaali, joten saa juosta kaksi juoksua, kanadalainen kääntää vielä kehut Turun suuntaan.

Hän löytää Grand Slam Trackista myös muita positiivisia asioita.

– On kiva saada kisoja lähempänä kotia. Euroopan kisat ovat huippuja, mutta aikaeron takia ne voivat välillä olla myös raskaita. Oli myös mahtavaa, että perhe ja ystävät pystyivät tulla katsomaan kisojani, koska yleensä kisat ovat Euroopassa tai Aasiassa.

Grand Slam Trackista on kuulunut viime aikoina huolestuttavia tietoja, sillä sarja ajautui talousvaikeuksiin, ja se joutui perumaan avauskauden päätöskisan.

– Toivottavasti se jatkuu ensi vuonna, kun nyt vaikuttaa olevan vähän taloudellisia ongelmia, De Grasse sanoo.

De Grasse myöntää, että Euroopasta voisi ottaa Pohjois-Amerikassa mallia.

– Tämä on mahtavaa, hän sanoo ja osoittelee täyttä Paavo Nurmen stadionia, jolla komeili tiistaina yli 12 800 katsojaa.

Kaikkien muiden yleisurheilijoiden tavoin De Grassen päätavoite siintää syyskuussa Tokion MM-kisoissa. Pelkkä osallistuminen ei kanadalaiselle riitä.

– Haluan päästä taas finaaliin, koska viimeisin oli vuonna 2023. Viime vuonna Pariisi meni mönkään pienten loukkaantumisten takia.

– Nyt haluan vain pysyä terveenä kisoihin asti ja päästä finaaliin. Sen jälkeen kaikki on mahdollista.

Andre De Grasse on voittanut olympiakultaa Tokion olympialaisten 200 metriltä sekä Pariisissa Kanadan joukkueessa 4x100 metrin viestistä.