Daniel Ståhl myöntää: houkutteli maailmantähden Turkuun: "Suomalaiset ovat mahtavia"

Miesten kiekonheitto on ollut Suomessa pitkään suosittu yleisurheilulaji ertyisesti Daniel Ståhlin takia. Turkulais-ruotsalainen Ståhl sai houkuteltua Paavo Nurmen kisoihin maailmantilaston kakkosen kisaamaan Australiasta asti.

Australian Matthew Denny oli ensimmäistä kertaa mukana Paavo Nurmen kisoissa. Hän heitti toiseksi tuloksella 70,52.

– Meni mahtavasti. Olen pitkään halunnut olla mukana tässä kisassa. Daniel on pitkään kehunut tätä kilpailua, ja kun se onnistui tänä vuonna, olin innoissani, Denny kertoo MTV Urheilulle.

Turku ei aiheuttanut pettymystä.

– Oli hienoa päästä vihdoin yli 70 metrin tällä Euroopan kiertueella. Oli todella hauskaa. Suomalaiset ovat mahtavia, kaikki ovat kiinnostuneita ja Daniel on täällä fanituksen keskittymä. Siitä oli huippua päästä osingoille, Denny kehuu Paavo Nurmen kisojen yleisöä.

Ståhl myöntää, että on niin sanotusti houkutellut kilpakumppaneitaan mukaan Turkuun.

– Kyllä, pitää paikkansa. Tämä on huippukisa, stadion on aina täynnä porukkaa, ja yleisurheilu on suurta Suomessa ja Turussa. Tämä on historiallinen paikka tämä Paavo Nurmen stadion, Ståhl sanoo.

Dennyä jäi hieman harmittamaan, että hän ei saanut napattua voittoa Turussa. Edelle kiilasi Kristjan Ceh yhdeksän senttiä paremmalla heitolla, joka kantoi 70,61, Ståhl oli kolmas 70,19 kantaneella kiskaisulla.

Päätavoite on tietysti tällä kaudella Tokion MM-kisoissa.

– Haluan voittaa. Pitkät heitot tuovat yleensä mukanaan tulosta, mutta isoin tavoitteeni on ottaa voitto, tuloksella ei ole niin väliä, Denny linjaa.

29-vuotias Matthew Denny on maailmantilaston toisena hurjalla heitolla 74,78. Edellä on vain Liettuan ME-mies Mykolas Alekna 75,56.