Puolan maajoukkuekapteeni palasi yllättäen Venäjälle – fanit raivoavat, pietarilaisseuralta erikoinen teksti ulos

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös venäläiset koripalloseurat on suljettu pois kansainvälisestä kilpailusta. Monet ulkomaalaiset pelaajat ovat myös jättäneet Venäjällä edustamansa seurat. Saman näytti tehneen Pietarin Zenitissä pelannut Puolan maajoukkuekapteeni Mateusz Ponitka: Zenit kertoi 28. helmikuuta teiden erkanemisesta hänen kanssaan.

Kaksi viikkoa tämän jälkeen, eilen maanantaina, venäläinen suurseura Zenit teki kuitenkin yllättävän ilmoituksen. Se tiedotti, että Ponitka on neljän muun ulkomaalaisen pelaajan kanssa palannut Zenitin vahvuuteen "lyhyen kotona tarvitun loman jälkeen".

Puolalaisen Polsat Sport -sivuston mukaan ainoa ulkomaalainen, joka ei palannut Zenitin riveihin, oli liettualaispelaaja Mindaugas Kuzminskas. Ponitka sen sijaan pelasi jo maanantaina ottelussa TsSKA Moskovaa vastaan.

Ponitkan paluu Venäjälle on raivostuttanut useat puolalaisfanit. Ponitkan toimista on käytetty kovaa tekstiä, ja Polsat Sportin mukaan "hyvästit kapteenille" on yksi miedoimmista nähdyistä ilmaisuista.

Asiaan otti kantaa myös puolalainen koripallolegenda, pitkään NBA:ssa jo päättyneellä urallaan pelannut Marcin Gortat. Gortat ei sanojensa mukaan yllättynyt. Hän totesi, että jokaisella on oikeus tehdä ratkaisunsa ja ilmoitti odottavansa Ponitkan kommentteja, mutta ilmaisi myös, että on surullista, että hän on Puolan maajoukkueen kapteeni.

– Mateusz Ponitka on aina ollut individualisti. Hän on aina kävellyt omia polkujaan (joskus se on hyvä asia, joskus huono). Hän teki päätökset, joita häneltä pystyi odottamaankin. Hän ajatteli vain itseään, Gortat kirjoitti Twitterissä.

Polsat Sport huomauttaa, ettei Ponitkan tilanne ole yksinkertainen. Kommentaattori Adam Romanskin mukaan Zenit ei suostunut katkaisemaan ilman kompensaatiota Ponitkan sopimusta, joka on voimassa vuoteen 2024 saakka. Zenit oli vaatinut hänen mukaansa Ponitkalta seitsennumeroista summaa. Ponitkaa olisi toisaalta Zenitistä lähtiessään uhannut tilanne, ettei hän saisi pelata kahteen vuoteen.

Ponitka on edustanut Zenitiä vuodesta 2019 alkaen.