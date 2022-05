Kaksi kolmesta suomalaisesta lisäisi työperäistä maahanmuuttoa – asiantuntija muistuttaa: "Tällä mallilla perheet valitsevat toisen Pohjoismaan Suomen sijasta"

– Valtaosa tilanteista on aika hyvin hoidossa, mutta meillä on selkeää työrikollisuutta. Onneksi tällä hallituskaudella on perustettu ihmiskaupan vastainen keskusrikospoliisin ja Helsingin kaupungin yhteinen yksikkö, joka torjuu ihmiskauppaa, mikä on se rankin muoto, Mauriala sanoo.