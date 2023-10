Virtsankarkailutuotteita tilanneiden henkilötietoja vuotanut – tietomurrolle altistuneita yli 76 000

Toistaiseksi 17 Suomen 21 hyvinvointialueesta on tiedottanut joko julkisesti tai ilmoituksella Tietosuojavaltuutetun toimistolle olleensa murron piirissä.

Lisäksi murto on altistanut myös helsinkiläisiä kotiinkuljetusasiakkaita. Ilmoitusten ja tiedotteiden perusteella altistuneita on yli 76 100. Lisäksi murrossa on voinut altistua diabetestuotteita saavien henkilötietoja.