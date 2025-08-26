Kajaanin henkirikosta tutkitaan nyt murhana

Kainuussa toissa viikonloppuna tapahtunutta henkirikosta tutkitaan nyt murhana.
Kolmikymppinen mies löytyi kuolleena asunnostaan Kajaanin Huuhkajanvaaran alueella 19. päivä tiistaina. Poliisi epäilee, että vuonna 1994 syntynyt mies oli saanut surmansa väkivallan seurauksena edeltävänä viikonloppuna.
Tutkinnanjohtaja kuvailee väkivaltaa raa'aksi ja julmaksi.
Tutkinnanjohtajan mukaan uhrin löysi tämän kotoa lähiomainen.
Poliisi selvittää teon motiivia. Murhasta epäillään yhtä 1980-luvulla ja kahta 2000-luvulla syntynyttä miestä. Heidät on vangittu.