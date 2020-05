Kajaanilaisen Paavon hiihtolenkki keskeytyi hätkähdyttävällä tavalla: Erittäin arka ja uhanalainen ahma tuli lähes syliin – katso huikea kohtaaminen videolta!

Ennen ihmiskohtaamistaan ahma merkkasi reviiriään virtsaamalla puuhun ja hankaamalla itseään runkoa vasten. Lähimpään asutukseen on viitisen kilometriä.

Biologi: Ahma saattaa tottua ihmisen hajuun

MTV Uutiset Live näytti ahma-asiantuntijalle videon. Ahmoista väitelleen biologi Anni Koskelan mukaan on erittäin harvinaista, että ahma tulee näin lähelle ihmistä.

– Eläin ei ehkä haistanut lainkaan ihmistä tuulensuunnan vuoksi. Toinen vaihtoehto on, että se on tottunut ihmisen hajuun, miettii Metsähallituksessa työskentelevä Koskela.

Ahmoja on Suomessa arviolta ainoastaan 300, mutta kanta on levittäytynyt koko maahan. Ennen ahmoja tavattiin lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana niitä on nähty myös Länsi- ja Etelä-Suomessa.