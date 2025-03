MTV Tukholmassa: Voittaako KAJ vai Måns Zelmerlöw? Näin vastaa itse valtavaksi ilmiöksi noussut suomalaisyhtye

MTV Uutiset tapasi Melodifestivalenin finaalin voitosta ja Ruotsin euroviisuedustajan paikasta kisaavan suomalaisen KAJ-yhtyeen finaalin aattona.

Jännitys tiivistyy Melodifestivalenin finaalin lähestyessä jonka myötä selviää se, lähteekö Ruotsin edustajaksi toinen ennakkosuosikeista: Euroviisuihin viisut jo kertaalleen vuonna 2015 voittanut Måns Zelmerlöw vai isoksi ilmiöksi noussut suomenruotsalainen yhtye KAJ.

MTV Uutiset tapasi KAJ-yhtyeen Tukholmassa perjantaina päivää ennen "Mellojen" finaalia. Bändi kertoi harjoitusten sujuneen hyvin ja odottavansa erityisesti kenraaliharjoitusta, jota varten areena täyttyy noin 30 000 hengen yleisöstä. Yhtyeen mukaan he eivät liiemmin jännitä suoritusta.

– Ollaan harjoiteltu niin paljon nyt. Mutta se on tosi hauskaa, että ihmiset ovat päässeet harjoittelemaan tätä tanssia ja laulua, niin toivomme, että he ovat sitten mukana, Kevin Holmström mietti.

Kisakappale, suomalaista saunomista ylistävä sekä parodisoiva Bara bada bastu on noussut Spotifyn listaykköseksi niin Ruotsissa kuin kotimaa Suomessakin ja siitä on tullut myös järisyttävän suosittu Tik Tokissa sekä Instagramissa.

KAJ-yhtyeen kotikylässä Pohjanmaan Vöyrillä viisuhuuma on äärimmillään. Yhtyeen jäsenet kiittelevätkin saamastaan tuesta, joka toivottavasti siivittää heidät aina Sveitsin Baselin Euroviisuihin asti toukokuussa.

Mutta mitä mieltä he itse ovat: lähteekö KAJ todella Baseliin?

– En voi ihan sanoa, en ole nähnyt niin monia muita artisteja lavalla, mutta meidän esitys on todella hyvä tällä hetkellä mielestäni. Olemme nostaneet vähän, Axel Åhman analysoi.

– Måns on niin hyvä kilpailija ja myös tämä koko finaaliryhmä on niin hyvä, on niin monia erilaisia tyyppejä ja genrejä, jotka ovat siinä kilpailemassa. Mitä vaan voisi tapahtua, Holmström lisäsi.

KAJ-yhtyeen pahin vastus on Måns Zelmerlöw, joka voitti Euroviisut vuonna 2015 kappaleellaan Heroes.Ida Åkesson, SPA | Swedish Press Agency

Jakob Norrgård muistutti, että finaaliesityksessä KAJ-yhtyeellä on lavalla mukana myös laser, joka hänen mukaansa sopii saunaan "tosi hyvin". Holmströmin mukaan lavalla nähdään myös "tulipallo" joka ei varsinaisesti ole saunan kiuas, mutta tuo esitykseen "oikean tunnelman".

Kappaleessa on myös yksi yksityiskohta, joka rikkoo Euroviisujen sääntöjä. Siinä käytetään suomalaista kirosanaa "perkele" kuumuuden nousemisen kuvaamisen tehokeinona.

Euroviisuissa kirosanat kappaleissa on kielletty, joten mikäli KAJ voittaa Melodifestivalenin ja lähtee edustamaan Ruotsia Baseliin, on tuolloin sanoitusta muokattava. Toistaiseksi kappaleessa kuitenkin yhä kuullaan KAJ:n jäsenten mukaan "perkele".

– Jos menemme Baseliin sitten voi olla, että pitää vaihtaa pari sanaa, Åhman totesi.

Bara bada bastu on ruotsinkielinen kappale, jossa kuullaan siis suomea, sekä Vöyrin omaa murretta. Yksi suomenkielinen lause kappaleessa on "ei saa peittää", joka on Åhmanin mukaan lause, jonka "kaikki Ruotsissa tietävät", sillä se lukee muun muassa kaikissa sähköpattereissa – sekä saunan kiukaissa.

KAJ-yhtyeen kisakappale Bara bada bastu on noussut valtavaksi ilmiöksi.SPA | Swedish Press Agency

Mello-matka on ollut KAJ-yhtyeelle aikamoinen. Jäsenet myöntävät, etteivät olisi todellakaan uskoneet vielä pari kuukautta sitten voivansa olla tilanteessa, joka huomenna heille koittaa.

– Tämä on ollut semmoinen iso myrsky. Olemme nyt vaan siellä keskellä, Norrgård kuvailee.

Ihan oikeaan saunaankin he ovat ehtineet. Ainakin Åhman, joka ei ollut kokemuksesta kuitenkaan lainkaan vakuuttunut.

– Pääsin eilen. Se oli aika huono. Se oli tosi ruotsalainen sauna, Åhman totesi.

– Liian kylmä, Norrgård kuittasi.

– Joo, siellä sanottiin, että ei voi heittää löylyä. Mä heitin, Åhman päätti.

Katso yllä olevalta videolta kokonaisuudessaan KAJ-yhtyeen tunnelmointi Melodifestivalenin finaalia edeltävänä iltana.