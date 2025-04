KAJ:n ylivoima Euroviisujen vedonlyönnissä vain kasvaa

Euroviisuihin on aikaa neljä viikkoa. Voiko mikään enää viedä voittoa Ruotsin suomalaisilta edustajilta, KAJ-yhtyeeltä?

Euroviisujen ennakkojuhlia on vietetty viime viikkoina ympäri Eurooppaa, ja KAJ-kolmikko on hurmannut kansaa muun muassa Lontoossa ja Madridissa. Vedonlyöjien perusteella viisufaneilla ei näy kyllästymisen merkkejä Bara Bada Bastuun – päin vastoin.

Kun vielä kuukausi sitten KAJ:n viisuvoiton todennäköisyydeksi arvioitiin 25 prosenttia, on lukema noussut nyt 34 prosenttiin Eurovisionworld-sivuston ylläpitämällä listalla.

KAJ:n voitosta annetaan rahat takaisin kertoimilla 2–2,63. Etumatka toiseen ennakkosuosikkiin on kasvanut, sillä Itävallan JJ:n Wasted Love -kappaleen voiton todennäköisyys on nyt 17 prosenttia (kertomiet 4,33–5,3). Kaukana kolmantena on Ranskan Louane kappaleella Maman (9 %)

Suomen edustajan Erika Vikmanin suosio on pysynyt vakaana. Viisuvoiton todennäköisyys Ich Komme -kappaleella on vain neljä prosenttia, mutta silläkin lukemalla hän on kuudentena vedonlyöntilistoilla. Voitosta saisi rahansa takaisin kertoimilla 17–26. Ranskan ja Suomen väliin mahtuvat Israel ja Alankomaat.