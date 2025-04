Brittiläinen poptähti hehkuttaa KAJ:ta: "Wow"

Monista hiteistään tunnettu Mika kuunteli KAJ:n euroviisukappaleen.

Brittiläinen poptähti Mika, joka tunnetaan muun muassa vuoden 2007 jättihitistään Grace Kelly hehkuttaa Pohjanmaalaista KAJ-yhtyettä BBC:n Instagramissa.

BBC jakoi tilillään hauskan videon, jossa The Scott Mills Breakfast Shown juontaja Scott Mills on saanut studioonsa vieraiksi toimittaja Claudia Winklemanin, sekä poptähti Mikan. Kolmikko kuuntelee KAJ:n viisukappaletta Bara bada bastu.

Kappaleen lähdettyä soimaan kolmikko kuuntelee sitä tarkkaavaisesti.

– Oh wau, Mika toteaa innostuneesti.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Hetken kuunneltuaan Mika toteaa muille, että kappaleesta löytyy kaikki tarvittava ja lisää, että on olemassa testi, jolla todistaa euroviisukappaleen tarttuvuus.

– Olette kuulleet pätkän siitä ja nyt pitää kokeilla osaako sen laulaa, Mika ilmoittaa.

Winkleton tapailee kappaletta ja saa selkeästi sanottua sanat bastu, sekä sauna jonkinlaisella melodialla.

Kolmikon nauraessa juontaja Mills yllättää muut varsin onnistuneella versiolla kertosäkeestä.

Mika nousi maailmanmaineeseen hitillään Grace Kelly./All Over Press

Mikan tunnetuimpia hittejä Grace Kellyn lisäksi ovat Relax, take it Easy, sekä Happy Ending. Mikalla on kokemusta myös Euroviisuista vuodelta 2022, kun hän oli yksi Torinon viisujen juontajista yhdessä Laura Pausinin ja Alessandro Cattelan kanssa.