Euroviisuista tulossa kaikkien aikojen Suomi–Ruotsi-maaottelu – MTV Uutiset listasi maiden heikkoudet ja vahvuudet

Euroviisuviikko on täydessä vauhdissa ja tänään jännitetään, raivaako Suomen Käärijä paikkansa tulevan lauantain viisufinaaliin. Tämän vuoden viisuista povataan kaikkien aikojen musiikillista Suomi–Ruotsi-maaottelua. MTV Uutiset vertaili viisujen ennakkosuosikit, eli Ruotsin Loreenin , sekä Käärijän.

2. Käärijä sen sijaan luottaa eurolavoihin ja ennakkomaistiaisten perusteella show on varsin lupaava.

3. Hakukone Googlen perusteella Ruotsin edustajaa on haettu enemmän kuin Suomen, mutta viisujen lähestyessä myös Käärijä-haut ovat kasvaneet.

4. Loreen on pitänyt kansainvälisten vedonlyöntitoimistojen ykköspaikkaa jo usean kuukauden ajan, mutta Käärijä on taulukoissa heti toisena ja kaventaa Ruotsin etumatkaa päivä päivältä. Käärijä nousi myös viisufanien suosikiksi My Eurovision Scoreboard -sovelluksessa. Käärijä oli myös yksi halutuimminsta haastateltavista taannoisissa euroviisujen avajaisseremonioissa.