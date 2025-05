KAJ:n viisuesitykseen muutos – tämä toive hylättiin

Ruotsin Euroviisuedustaja KAJ ei saanut läpi toivettaan oikeista kuusista lavalla.

Ruotsin euroviisuedustaja KAJ joutuu muuttamaan Euroviisujen esitystään. Yhtye ei saa tuoda esitykseen lavalle oikeita kuusia vaan joutuu tyytymään muovikuusiin, uutisoi Expressen.

KAJ:n esityksessä Melodifestivaaleilla nähtiin oikeita kuusia. Nyt kuitenkin oikeat kuuset ovat kielletty. Tämä käy ilmi KAJ:n ensimmäisistä harjoituksista otetuista kuvista.

– Valitettavasti ne eivät ole oikeita kuusia, emme saa käyttää niitä, koska neulasia on yksinkertaisesti liikaa, kirjoittaa KAJ:n ruotsalaisen levy-yhtiön tiedottaja Camilla Bjering von Zweigbergk Expressenille lähettämässään tekstiviestissä.

KAJ on saapunut kilpailupaikalle Sveitsin Baseliin ja harjoitellut ensimmäistä kertaa kisapaikan suurella lavalla.

Myös muita muutoksia on tiedossa viisuesitykseen. Saunalavaste on näissä kisoissa pienempi kuin Melodifestivalenissa, mutta on yhtyeen mukaan paremman näköinen.

Yhtyeen Bara bada bastu -kappale on tällä hetkellä ykkösenä vedonlyöntiyhtiöiden listoilla.