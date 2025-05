Nyt se on varmaa! Kirosana säilyy KAJ'n viisuesityksessä – tätä on luvassa

KAJ esiintyy Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Sveitsin Baselissa. Ensimmäinen semifinaalipäivä on tiistaina 13. toukokuuta ja toinen torstaina 15. toukokuuta. Voittaja selviää finaalissa lauantaina 17. toukokuuta.

Artistit ovat hioneet esityksiään kuntoon viime viikosta lähtien viisulavalla, mutta tänään maanantaina 12. toukokuuta media pääsi katsomaan ensimmäisen semifinaalin harjoitukset. Ruotsia edustava suomalaisyhtye KAJ esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa kuudennella paikalla.

Melodifestivaleilla lavalla oli bändin lisäksi neljä tanssijaa, mutta viisulavalla tanssijoiden määrä oli pudonnut kolmeen. Sääntöjen mukaan esityksessä saa olla yhteensä kuusi esiintyjää mukaan lukien taustalaulajat. Tämä myös paljastaa sen, ettei yhtye käytä taustalaulajia.

Ruotsin viisukarsinoissa nähdyt aidot kuuset vaihtuivat muovikuusiin, ettei neulasia varise lavalle.

Ennen esitystä muutamat yleisössä hurrasivat, kun saunarekvisiittaa tuotiin lavalle. KAJ osasi ottaa yleisön haltuun ja pyrotekniikkaa nähtiin esityksessä. Suomalaisbändi sai sekä esityksenä aikana että sen jälkeen suurimmat aplodit tähän mennessä ensimmäisen semifinaalin kilpailijoista.

Paljon kiistelty kirosana perkele kuultiin median harjoituksissa kappaleen aikana.

Baselin Jakobshallen lavan etuosassa on isot tolpat, joten lavalle on tietyiltä istumapaikoilta hankala nähdä, mikäli viisuartistin esitys on keskellä lavaa. Hallissa on kuitenkin useita screenejä, joista voi seuraa esitystä.

3:27 Video: MTV Uutisten toimittajat saapuivat paikan päälle Baseliin