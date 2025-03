MTV paikalla Tukholmassa: Tätä on luvassa KAJ-yhtyeen Mello-show'ssa

MTV Uutiset seuraa jännittäväksi äityvää Ruotsin Melodifestivalenia.

Tukholmassa käydään lauantaina 8. maaliskuuta suomalaisittain jännittävä Melodifestivalenin finaali, jossa selviää kuka lähtee edustamaan Ruotsia tuleviin Sveitsin Baselin Euroviisuihin toukokuussa. Kamppailu käydään todennäköisimmin kahden ennakkosuosikin, jo vuonna 2015 Euroviisut voittaneen Måns Zelmerlöwin ja suomenruotsalaisen KAJ-yhtyeen välillä.

MTV Uutiset on jalkautunut Tukholmaan, ja paikalla on MTV Uutisten toimittaja Tanja Huutonen. Areenalla käy kuhina, kun pian koittaa KAJ:n esiintymisvuoro. Huutonen on nähnyt kenraaliesityksen ja kertoi, mitä katsoja voi odottaa.

– Siellä on savua, laseria, saunaa ja nouseepa sinne jopa Arja Saijonmaa vastan kanssa vihtomaan. Hieno show on tulossa, hän kertoi suorassa Kymmenen Uutiset -lähetyksessä.

Paikalla KAJ-yhtyettä on kannustamassa paikan päällä runsaasti suomalaisia. Huutosen mukaan myös ruotsalaiset ovat KAJ:n puolella

– Juttelin yhden ruotsalaisen kanssa iltapäivällä ja hän sanoi, että Ruotsissa on tehty aina vähän sellaista kiilloteltua täydellistä euroviisua, euroviisukappaleita, että nyt tarvittaisiin huumoria ja rosoisuutta vähän. Että kannatusta kyllä löytyy ruotsalaisilta.