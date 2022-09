Kaius Niemi MTV Uutisille: Ex-toimituspäällikkö Yläjärven lausunto osoittaa, että HS-kolmikon syytteet ovat perusteettomia

– Tämän tyyppisissä suunnittelukokouksissa, missä olemme olleet, syytteessä oleva kolmikko ei ole istunut, eikä heidän kuulukaan istua. He eivät ole päättäneet jutun julkaisusta eivätkä siten ole voineet päättää mitään turvallisuussalaisuuksia.

– On tärkeää ymmärtää, että olemme itse nimenneet Erja Yläjärven todistajaksi. Ja tämän jutun osalta Helsingin Sanomien toimituksessa on toimittu normaalien toimituksellisten prosessien mukaan. Tämä ilmenee Yläjärven sanomisista, Niemi jatkaa.

Loppulausunto avasi vaitonaista esitutkintaa

Päätoimittaja Niemi kieltäytyi kuulusteluissa vastaamasta lähes kaikkiin hänelle esitettyihin kysymyksiin, koska vastaukset olisivat voineet rikkoa lähdesuojaa. Niemi kuitenkin korostaa, että jutun loppulausunnossa toimituksen johto on vastannut "kaikkiin asioihin, joita on haluttu tuoda esiin ja joita on kysytty esitutkinnan aikana".