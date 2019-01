Terrafamen uraanilaitos on saamassa toimiluvan – Suomessa on tuotettu uraania viimeksi 1950-luvulla

Merkittäviä esteitä uraanin erotuslaitoksen toiminnan käynnistämiselle ei ole ilmennyt. On täysin mahdollista, että toimilupa ehtii vielä Juha Sipilän hallituksen pöydälle tänä keväänä.

– Aikataulu on tiukka, mutta lupa-asia saattaa edetä kevään aikana valtioneuvostoon. Meillä on asiasta aika hyvä ymmärrys, muotoilee teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ministeriö päättää asian viemisestä valtioneuvostoon kunhan Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut lupahankkeesta turvallisuusarvion.

– Se on valmistumassa helmikuun tai maaliskuun aikana, vahvistaa johtaja Jussi Heinonen MTV Uutisille.

On siis todennäköistä, että Terrafame on saamassa toimikuvan uraanin talteenottolaitoksen käynnistämiselle. Laitos valmistui jo Talvivaaran toiminnan aikana vuoden 2012 lopulla. Se on ollut toimettomana siis yli kuusi vuotta.