Kainuun koronatilanne syvenee: Tartunta kehitysvammaisten palveluyksikössä – yhteensä 18 saanut koronan, altistuneita pitkälti yli toista sataa

Yksi tartunnoista on todettu Kajaanissa, yksi Sotkamossa ja loput Kuhmossa. Viruksen leviäminen on tapahtunut esimerkiksi perheenjäsenten kesken, harrastuksissa ja työolosuhteissa.

– Sairastuneiden oirekuvat ovat hyvin lieviä, kaikki pääsääntöisesti aikuisia ja keski-ikä on alle 30, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukari.

Kaikki todetut tartunnat ovat kytköksissä toisiinsa, mutta altistuspaikkoja on useita.

Työntekijä altisti Kultakuusessa

Koukari on yksiselitteisesti kieltänyt ulkopuolisten vierailut palveluyksikössä. Kaikki yksikön asiakkaat sekä vuorossa olevat työntekijät testataan jo tänään.

Altistuneiden määrä pitkälti yli toista sataa

Yksi altistuspaikoista on Tuupalan koulu. Siellä yhdellä opetushenkilökuntaan kuuluvalla on todettu tartunta, ja altistuneiden määrä liikkuu 20–30 välissä.

– Tartuntoja altistuneiden joukossa ei ole todettu yhtään. Lasten riski saada tartunta ylipäätään on todella pieni, Koukari sanoo.

Koukarin mukaan suurin huoli ei ole koulun altistustapauksissa, sillä valtaosa on tapahtunut muualla.

Toinen tiedossa oleva altistuspaikka on kajaanilainen ravintola Hospo. Ravintolassa asioi perjantaina oireeton seurue, josta yhdellä on myöhemmin todettu tartunta.

Epidemiaa hillitään järeillä toimenpiteillä

Kuhmossa ja koko Kainuussa on otettu käyttöön järeitä toimia tilanteen hillitsemiseksi. Vielä aggressiivisempiinkin toimiin ryhdytään tarvittaessa.

Koukarin mukaan lähes kaikki altistuneet on saatu tavoitettua, mutta lista on pitkä. Hän kuitenkin kiittää, että yhteistyö kuntien ja terveysviranomaisten välillä on toiminut saumattomasti.