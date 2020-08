Kuhmo reagoi koronaviruksen leviämiseen – sulkee julkisia tiloja: "Tämä viikko on akuutti"

– Rajoitustoimenpiteitä on lähes kaikissa vapaaehtoisissa palveluissa. Toisen asteen opetus siirtyy etäopetukseen. Lukio siirtyy etäopetukseen kirjoitusten päättymiseen saakka, Määttä sanoi.

Määtän mukaan rajoitusten päivämäärät 31.8.-6.9. määräytyivät, jotta ihmisten kontakteja saadaan vähennettyä kunnes Kainuun soten jäljitystiimi on saanut kaikki altistuneet jäljitettyä ja asetettua karanteeniin.

– Tämä viikko on akuutti aika. Vaikka rajoitukset ovat kattavat, niin vakaasti ja rauhallisesti edetään, Määttä totesi.

14 henkilöllä on todettu Kainuussa koronatartunta perjantaisen joukkoaltistumisen jälkeen. Tartuntaketju on jäljitetty Kuhmoon, mutta altistumia on myös muissa Kainuun kunnissa.