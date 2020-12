Kaikki suomalaiset saattavat saada koronarokotteen ensi vuonna – "Lähtökohdat ovat hyvät"

Riskiryhmät halutaan rokottaa keväällä

Kun rokottaminen alkaa, ensimmäisenä rokotteen saavat hoivakotien henkilöstö sekä he, jotka hoitavat työkseen koronapotilaita. Toiveissa olisi saada riskiryhmäläiset rokotettua kevään aikana.

– Tällä suojataan työntekijöitä ja varmistetaan terveydenhuollon toimintakykyä, eli ainakaan he eivät ole koronan takia poissa töistä tai karanteenissa. Sitten rokottaminen siirtyy ikääntyneisiin ja heihin, joilla on lääketieteellisiä riskejä vakavan koronataudin kehittymiselle. Heidän suojaaminen on erittäin tärkeää ja toivottavasti tässä onnistutaan mahdollisimman nopeasti kevään aikana.