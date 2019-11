Kaikki pullotuslinjastot menevät uusiksi – EU:n uusi muovidirektiivi tulee kalliiksi Suomelle

EU:n muovidirektiivillä on hyvä tarkoitus: rajoittaa kertakäyttömuovien kulutusta ja vähentää merten muovijäteongelmaa. Suomen kannalta direktiivin kuudes artikla on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi. Siinä vaaditaan, että virvoitusjuomapakkauksen muovikorkin on pysyttävä kiinni juomapakkauksessa käyttövaiheen ajan.