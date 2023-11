EU:n valmisteilla oleva pakkausasetus voi aiheuttaa miljoonakulut teollisuudelle

– Jos asetusehdotus menee tällaisena läpi, niin me joutuisimme pakkaamaan osa tuotannosta uudelleentäytettäviin ja -käytettäviin pulloihin nestekartonkipakkauksen sijaan, toteaa Valion pakkauskehityksen johtaja Juhana Pilkama .

Uusia pakkauslinjastoja ja pesutiloja

Tavoitteena vähentää pakkausjätettä

Suomessakin pakkausten kierrätyksessä on paljon parannettavaa, mutta juomapakkausten kierrätys toimii: muovipulloista kierrätetään yli 90 prosenttia ja tölkeistä lähes 99 prosenttia.

– Pahin uhkakuva on, että nykyisen toimivan pantti- ja palautusjärjestelmän rinnalle joudutaan rakentamaan uusi järjestelmä, jossa uudelleenkäytettävät pakkaukset kiertävät, arvioi Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón .

Pullojen puhtaus huolettaa

– Tässä on riski, että elintarviketurvallisuus vaarantuu erityisesti maitopohjaisilla tuotteilla. Uudelleentäytettävien pullojen pesu on haastavaa, jos niissä on ollut maitopohjaisia tuotteita, joista pulloon tarttuu proteiineja ja rasvoja, pohtii Pilkama.