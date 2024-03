Kahden lajin suomalaishuippu joutui kiperän valinnan eteen – opiskelu ja olympialaiset ratkaisivat päätöksen

Hän antoi haastattelun Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen mediatilaisuudessa. Jääkiekkoon keskittyminen on vienyt 18-vuotiaan hyökkääjän MM-kilpailuihin.

Schalinilla on aiempaa arvokilpailukokemusta kaksista alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kilpailuista. Hän saavutti MM-pronssia 2022.

Kohti ammattimaisuutta

Jääkiekkoon keskittyminen on avannut Schalinille oven Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevaan Mercyhurstin yliopistoon, jossa odottavat syksyllä markkinoinnin opinnot.

– Haluan kehittyä pelaajana ja kehittää ominaisuuksia, jotka eivät ole vielä parhaita. Kokemus on varmasti huikea. Vaikka koulua pitää käydä, on ympäristö ammattimainen jääkiekon kannalta. Siellä on kaikki, mikä tukee kehittymistä.