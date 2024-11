Kahdeksankertaisen Suomen mestarin ura ohi – "Ottaa koville"

– Kyllä se kieltämättä ottaa koville. Kaksi ja puoli vuotta tein töitä, että olisin vielä pystynyt pelaamaan, mutta kun se ei onnistunut, niin on se vaikea paikka, Moren sanoi viimeiseksi jääneen ammattilaisseuransa HJK:n kotisivuilla keskiviikkona .

Moren voitti kaikki kahdeksan Suomen mestaruuttaan HJK:ssa, mikä on helsinkiläisseuran ennätys. Kaikkien aikojen listalla Morenin edellä mestaruuksien määrässä on miespelaajista vain yhdeksän SM-kullan Eino Soinio. Myös Akseli Pelvaksella on kahdeksan mestaruutta.