Kahdeksan ihmistä kuollut asemiesten raa'assa iskussa Nigerissä – joukossa ranskalaisia avustustyöntekijöitä, Macron tuomitsi iskun

Moottoripyörällä liikkuneiden asemiesten uhrien joukossa on kahden paikallisen lisäksi kuusi ranskalaista, kertoi Tillaberin alueen kuvernööri uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina.

Ranskalainen avustusjärjestö ACTED kertoo, että kuolleiden joukossa on useita järjestön työntekijöitä. Asiasta kertoi järjestön asianajaja Joseph Breham.

Ranskan presidentinkanslia on vahvistanut, että kuolleiden joukossa on ollut ranskalaisia, mutta ei ole AFP:n mukaan kertonut tarkempia lukuja. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tuominnut iskun.