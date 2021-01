Oululaisnuoret vaikenevat kuin yhteisestä sopimuksesta "koronajuhlista" – vaikeuttavat jäljittäjien työtä

Koronaa on saattanut levitä Oulussa uuden vuoden juhlissa, joihin on osallistunut 20 ikävuoden molemmin puolin olevia nuoria. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä osallistujien vaikenemisen vuoksi.

Koronatartunnan saaneista nuorista osa on jättänyt kertomatta, keitä juhliin on osallistunut. Tämä on vaikeuttanut jäljitystyötä ja koronan torjuntaa Oulussa.