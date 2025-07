Oho! F1-kuski säväytti ralliauton ratissa

F1-kuski Liam Lawson nähtiin Goodwoodin perinteisessä Festival of Speed -tapahtumassa hänelle täysin vieraan menopelin ratissa.

Uusiseelantilainen Lawson hyppäsi M-Sport Fordin Rally1-auton ohjaimiin. Kartturina oli auton vakiokuski Josh McErlean, joka antoi Racing Bulls -tiimin kuskille ohjeita ja ajoteknisiä neuvoja.

– Uudessa-Seelannissa ralli on hyvin suosittua, mutta en ole koskaan aiemmin kokeillut rallia. Joten olin hyvin hermostunut, että tein debyyttini kaikista mahdollisista vaihtoehdoista juuri tällaisella autolla, Lawson kertasi Dirtfish-uutissivustolle.

Lawson ajoi Goodwoodin mutkikkaalla ja melko teknisellä radalla muutaman kierroksen.

– Olihan se hankalaa. Osuin pari kertaa penkkaan ja oli muutakin ohjelmaa. Yritin vain pitää auton suorassa ja paikoin ajoin ehkä liiankin varovasti, hän summasi.

McErlean oli vaikuttunut Lawsonin oppimisnopeudesta. Ford-kuski sanoi Lawsonin sopeutuneen uuteen ympäristöön nopeasti.

– Hän todella paneutui asiaan. Hyppääminen ralliautoon ensimmäistä kertaa, ylipäätään ajaminen, saati vaihteiden vaihtaminen oikeaan aikaan, se on ensikertalaiselle jännittävä kokemus.

– Sitten kun kyseessä tämän kaliberin auto ja ajamistasi seuraa suuri määrä yleisöä ja mediaa…Olen todella vakuuttunut.

Ei ole tiedossa, kuinka nopeasti Lawsonille avautuisi mahdollisuus kunnon testipäivään. Nyt kyse oli lähinnä näytösajosta, mutta Lawsonin kellottamat ajat olivat McErleanin silmään varsin vertailukelpoisia.

– Kun kyse on F1-kuskista, on selvää, että heillä on luontainen kyky ajaa kovaa. Tiesin, että hän on nopea, mutta kyky omaksua asioita hämmästytti: kerroin hänelle, että tee näin ja seuraavalla ajokerralla hän naulasi sen täydellisesti, brittikuski totesi.