FT: Saksa ohjeisti kaasuterminaalejaan torppaamaan venäläisen LNG:n toimitukset

Saksa on ohjeistanut valtiollisia kaasuterminaalejaan torjumaan venäläisen nesteytetyn maakaasun eli LNG:n toimitukset. Asiasta kertoo talouslehti Financial Times.



Lehden mukaan Saksan talousministeriö ohjeisti valtion terminaaliyhtiötä asiasta kirjeellä, joka on päivätty viime viikon keskiviikolle.



Ohjeistus annettiin sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti, että sen oli määrä vastaanottaa sunnuntaina Brunsbüttelin kaasuterminaaliin Pohjois-Saksassa lasti venäläistä LNG:tä.



Ministeriön mukaan ohjeistus annettiin Saksan erittäin tärkeiden yleisten etujen turvaamiseksi.



FT:n mukaan kaasuhankinnoista voi olla tulossa pelinappula Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin hallinnon välillä.



EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti viime viikolla, että EU voisi korvata venäläisen nesteytetyn maakaasun tuomalla lisää LNG:tä Yhdysvalloista. Tämä voisi olla yksi keino, jolla EU yrittäisi saada Trumpin luopumaan aikeista asettaa korkeita tullimaksuja eurooppalaisille tuontitavaroille.



Saksa ei ole suoraan tuonut maahan venäläistä LNG:tä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa.



Saksan valtion energiayhtiöllä Sefellä on kuitenkin sopimus LNG:n tuomisesta Venäjältä, FT kirjoittaa. Yhtiö on ohjannut lähes kaikki toimituksensa tuontiterminaaliin Ranskassa, josta kaasu syötetään Euroopan kaasuverkkoon. Saksa aloitti putkikaasun tuonnin Ranskasta syksyllä 2022.