Putinin kaasu ei huomisesta alkaen virtaa Itävaltaan – sama voi olla pian edessä Slovakiassa

Itävalta on jo aiemmin varautunut tilanteeseen. Maan liittokansleri Karl Nehammer vakuuttaa, etteivät kodit kylmene ja varastoissa riittää kaasua.

Slovakia on saanut kaasunsa edelleen Ukrainan kautta, mutta tämäkin on päättymässä, jos kauttakulkusopimus Ukrainan kautta todella päättyy vuoden loppuun kuten Ukraina on sanonut.