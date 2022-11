Energiajärjestö IEA varoittaa Eurooppaa ensi vuonna uhkaavasta kaasupulasta

Kiina kilpailee kaasusta

Venäjä on leikannut rajusti kaasuntoimituksiaan Eurooppaan vastatoimena talouspakotteille, joita Euroopan maat ovat sille asettaneet.

IEA:n mukaan Venäjän arvioidaan toimittavan Eurooppaan 60 miljardia kuutiometriä kaasua tänä vuonna, mutta ensi vuonna määrä saattaa pudota nollaan. Kiina on tämän vuoden 10 ensimmäisen kuukauden aikana vähentänyt nesteytetyn maakaasun tuontiaan, mutta jo ensi vuonna se saattaa palata markkinoille ja kahmaista jopa 85 prosenttia tarjolle tulevasta lisätarjonnasta.

Norja noussut suurimmaksi kaasun myyjäksi

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Norja on noussut Euroopan suurimmaksi kaasun myyjäksi. Muualta maailmasta tuodaan LNG-kaasua sellaista tahtia, että satamiin on syntynyt pullonkauloja ja ruuhkia. Suuri tarjonta on painanut kaasun hintaa laskuun.