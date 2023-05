Käärijä kieltäytyi esiintymisestä jääkiekon MM-kisoissa: "Välillä pitää pysyä piilossa, jotta kestää tämän kaiken"

Pyöritys kotimaassa on valtavaa viisumenestyksen myötä, ja Käärijää revitään nyt kaikkialle. Hänet kutsuttiin muun muassa esiintymään Tampereelle jääkiekon MM-kisoihin, mutta artisti joutui lopulta kieltäytymään kutsusta. Huomenta Suomen haastattelussa keskiviikkona 17. toukokuuta Käärijä avasi syitään päätöksensä taustalla.

– Kutsu on käynyt moneenkin otteeseen, mutta joutuu laittamaan niin sanotusti henkisen hyvinvoinnin edelle, vaikka tuo asia on todella hieno juttu ja olen otettu, että mut on pyydetty. Olin jo lähdössä, mutta jouduin perumaan, koska nyt jos tuhoaa itsensä, niin musta ei ole antaa enää yhtään mitään kellekään, Käärijä kommentoi asiaa.