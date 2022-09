Kaaoksen kesyttäjät -ohjelman juontaja Susani Mahadura: "Maailmassa on niin paljon tavaraa, että me hukumme siihen"

Kaaoksen kesyttäjät -sarjassa sukelletaan kahdeksan suomalaisen perheen kaoottisiin koteihin ja laitetaan ne uuteen järjestykseen.

Perheiden setviessä tavarapaljoutta tekee muutostiimi taikojaan. Muutostiimiin kuuluvat juontaja Susani Mahadura, ammattijärjestäjä Laura Holmström ja puuseppäEinari Saarinen.

Ohjelman juontajana toimivan Mahaduran mielestä tämän kaltaista ohjelmaa tarvitaan tässä ajassa.

– Mielestäni tämä on todella tärkeä ohjelma, sillä me ihmiset hukumme tavaraan ja tämä planeetta hukkuu tavaraan, Mahadura pohtii.

Hän muistuttaa, että kyseessä on hyvän mielen ohjelma, jossa käsitellään suhdetta ylimääräiseen tavaraan.

– On helppo sanoa, että tavara on vain materiaa, mutta siihen liittyy niin paljon muutakin, kuten muistoja ja tunteita. Monet asiat ovat tunnearvoltaan tärkeitä, mutta liian paljon on kertynyt sellaista tavaraa, jota kukaan ei koskaan käytä, Mahadura sanoo.

Juontopestistään innoissaan oleva hän kertoo, että Kaaoksen kesyttäjät -ohjelman parissa katsojat pääsevät tutustumaan tavarapaljouteen ja siihen, mitä ihminen oikeastaan tarvitsee ollakseen onnellinen.

– Se onkin sellainen kysymys, jota itse pohdin lähestulkoon päivittäin, Mahadura kertoo.