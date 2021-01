Georgian äänestäjät ratkaisevat tiistaina, joutuuko Biden aloittamaan presidenttinä toinen käsi selän taakse sidottuna

Kaksi erilaista kisaa

Äänestysinto ratkaisee

Nyt kaikki ei kuitenkaan ole kuin ennen. Republikaanien äänestäjäkunnasta yhä suuremman osan muodostavat matalasti koulutetut valkoiset, joiden äänestysaktiivisuus on ailahtelevaa. Presidentti Donald Trump houkutteli paljon republikaaniäänestäjiä uurnille marraskuussa, mutta ei ole varmaa, innostuvatko he äänestämään samalla tavalla senaatinvaaleissa. Trumpin vaalivilppisyytösten on myös arveltu heikentävän joidenkin republikaanien äänestysintoa.

Vastaavasti mustien äänestysaktiivisuus Georgiassa on ollut selvässä nousussa. Tästä on saanut kiitosta etenkin demokraattipoliitikko Stacey Abrams, joka hävisi vuonna 2018 niukasti Georgian kuvernöörikisan. Abrams on vuosien ajan tehnyt töitä mustien rekisteröimiseksi äänestäjiksi ja aktivoimiseksi uurnille. Vuoden 2018 jälkeen Georgiassa on rekisteröitynyt noin 800 000 uutta äänestäjää, monet heistä afroamerikkalaisia. Georgian asukkaista noin 30 prosenttia on mustia, mikä on selvästi maan keskiarvoa enemmän.