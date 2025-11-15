– Pelkkä velkajarru ei riitä. Se tarvitsee rinnalle kasvukaasua. Ihan niin kuin autossakin on jarru ja kaasu. Ja tuo kaasu voisi olla veroratkaisuja, joilla kasvua kiihdytetään sekä luvituksen nopeuttamista, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo. Jarno Kuusinen / AOP