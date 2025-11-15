Jyri Häkämies vaatii veroihin alennuksia – "Kasvukaasua"
– Pelkkä velkajarru ei riitä. Se tarvitsee rinnalle kasvukaasua. Ihan niin kuin autossakin on jarru ja kaasu. Ja tuo kaasu voisi olla veroratkaisuja, joilla kasvua kiihdytetään sekä luvituksen nopeuttamista, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.Jarno Kuusinen / AOP
Suomen taloustilanne ei kuitenkaan pelkällä leikkaamisella käänny.
– Pelkkä velkajarru ei riitä. Se tarvitsee rinnalle kasvukaasua. Ihan niin kuin autossakin on jarru ja kaasu. Ja tuo kaasu voisi olla veroratkaisuja, joilla kasvua kiihdytetään sekä luvituksen nopeuttamista, Häkämies sanoo.
Veroratkaisuilla Häkämies tarkoittaa esimerkiksi työn verotuksen alentamista, mikä työmarkkinoilla voisi laskea työntekijäjärjestöjen palkankorotusvaatimuksia.
– Työn verotuksen alentamisella tähdätään ostovoiman paranemiseen. Kulutusta on kotimaassa piristettävä. Lisäksi perintö- ja lahjaverot olisi poistettava, kuten Ruotsissa on jo tehty. Siitä tulisi yksityistä pääomaa kasvun rahoittamiseen. Sitä kautta lisättäisiin myös verotuloja, Häkämies sanoo.
Miten talouskasvun ja säästöt voisi yhdistää?
Perintö- ja lahjaveroilla kerätään valtiolle verotuloja vajaan miljardin euron edestä, joten niiden poistaminen tai korvaaminen pienemmillä veroilla olisi aluksi kallis muutos valtiolle.
Verotuloja syntyisi sitten myöhemmin lisää, jos syntyisi.
Veronkevennyksiä on hankala sovittaa yhteen velkajarrun kanssa, kun menoja on suitsittava jatkossakin.
Tämän myös Häkämies myöntää.
– Vaalien jälkeen on haastava tehdä sopeutus velkajarrun mukaisesti. Sopeutusta on tehtävä ainakin kuusi miljardia ensi vaalikaudella. Silloin on myös verot pöydällä. Miten löydetään oikeat keinot, että kasvuun kannustetaan, Häkämies miettii.
EK:ssa toivotaan lisäksi, että lupaprosessit nopeutuvat.
– Ensi vuonna aloittaa lupavirasto, jonne yhdistetään avit ja elyt. Valituksista osa on virastojen toisistaan tekemiä, ja tällä muutoksella saadaan ne toivottavasti vähenemään.
– Koko Eurooppa on nyt herännyt siihen, miten luvitusta voidaan helpottaa. Sääntelyllä on hintansa yrityksille. On toki myös olennaista sääntelyä, mutta tahtia sen helpottamiseksi on tiivistettävä, Häkämies penää.