JYPin uusi nousu alkamassa? – "Yleisö oli ihan villinä"

Jyväskylässä on uuden aikakauden tuntua, sillä liigajoukkue JYP on uudistunut isolla kädellä. Omistajat kaivoivat lisää euroja kassoistaan ja hurrikaanipaitojen riveihin on siirtynyt sekä vanhoja JYP-tähtiä että uusia nimimiehiä.