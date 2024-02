JYP-törkysikailijalla synkkä historia SM-liigassa – veti jo aiemmin kirvesiskun, teki härskin tuomarieleen

– Toivottavasti kurinpito on hereillä, vaikka tässä pitäisi puolustajaa omiaan. Tuo on aika anteeksiantamatonta, kun menemme jo muutenkin kapealla (rosterilla). Sitten vedät tuollaisen tuohon, JYP-luotsi Mikko Heiskanen jatkoi.

– Erotuomariraportin mukaan Christoffer huusi tuomaristolle "How much they pay you?" ("kuinka paljon he maksavat teille"), hieroi kuvitteellisia seteleitä sormissaan ja oli laittavinaan setelit taskuun, kurinpitoraportissa selostettiin.