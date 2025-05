Leijonat-kapteeni ilahtui MM-kisojen puolivälierävastustajasta – "Sopii meille hyvin"

Leijonien kapteeni Mikko Lehtonen uskoo, että MM-puolivälierissä vastaan asettuva Yhdysvallat on Suomelle sopiva vastustaja.

Leijonat ja USA iskevät torstaina yhteen MM-kisojen puolivälierissä. Suomen tavoin USA:kin on hävinnyt MM-turnauksen aikana toistaiseksi vain yhden ottelun.

Leijonien vastustaja ja pelipaikka ratkesi vasta myöhään tiistai-iltana, kun Tanska päihitti Saksan ja Kanadan Ruotsin. Tulosten myötä Leijonien pelipaikaksi varmistui Tukholma, joten Suomen sijasta paikkakuntaa joutuu vaihtamaan USA.

– Mukavaa, että saatiin jäädä tänne. Iso juttu kuitenkin sen kannalta, ettei tarvinnut lähteä matkustamaan, Leijonien kapteeni Mikko Lehtonen kertoo MTV Urheilulle.

USA:n Leijonat-kippari ottaa avosylin vastustajaksi.

– Pelkästään positiivisia ajatuksia. Se on hieno mahdollisuus meille. Hyvä joukkue vastassa. Luulen, että se sopii meille tässä kohtaa oikein hyvin. Heidän pelityyli varmasti sopii meille. Hyvä kokemus Kanadasta ja pohjoisamerikkalaisesta jääkiekosta. Meillä on varmasti eväitä voittaa heidät, Lehtonen perkaa.

Suomen osalta MM-turnaus on sujunut tuloksellisesti hyvin, mutta todellisuudessa joukkue on pelannut vain yhden vahvan ottelun.

Lehtonen ei ole kapteenina huolissaan Leijonien pelillisestä vireestä. Hän uskoo vakaasti siihen, että torstaina kaukalossa nähdään nälkäinen Leijonat-lauma, joka on valmis taistelemaan kynsin ja hampain välieräpaikasta.

– Tässä kohtaa voitolla on vain merkitystä. En usko, että kenelläkään on vaikeuksia syttyä. Kuitenkin MM-puolivälierä. Jos ei syty, on väärässä paikassa. Hieno mahdollisuus. Uskon, että kaikki löytää sen draivin ihan luontaisesti ja saadaan huippusuoritus huomenna.