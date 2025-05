Leijonat-tähden huippupeli pyyhki viimeisenkin kysymysmerkin – asiantuntijalta suora peluutuslinjaus: "Ilman muuta"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hehkuttaa erinomaisesti esiintynyttä tähtivahtia Juuse Sarosta.

MM-kisojen alla Leijonien maalivahtitilanteen yllä saattoi monen mielestä leijailla haaleita kysymysmerkkejä. Juuse Saroksella oli takanaan vaikea kausi NHL:ssä, eikä kenraaliharjoitukset EHT-turnauksessakaan sujunut toivotusti.

MM-kisoissa Saros on kuitenkin osoittanut olevansa yhä aivan maailman eliittiä torjumalla upeasti Itävaltaa ja Ruotsia vastaan pelatuissa otteluissa.

Saros oli elementissään varsinkin Ruotsia vastaan, kun hän venyi kiekon eteen hurjat 39 kertaa.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on äärimmäisen iloinen siitä, että Saros on kasannut itsensä jälleen huippuiskuun tärkeällä hetkellä.

– Omassakin sydämessä on oikein läikähtänyt, kun hänellä oli haastava kausi Pohjois-Amerikassa, ja ensimmäiseen peliin kovassa paineessa MM-kisoissa onnistuminen, kun edeltävä EHT ei mennyt ihan nappiin, Kivi alustaa.

– Eilen ihan puhtaasti Juuse Saros oli se herra, joka antoi Suomelle lopussa mahdollisuuden jopa tasoittaa ja voittaa sen pelin. Ilmiömäinen peli Ruotsin huippuhyökkääjiä vastaan. Otti semmoisia torjuntoja, että Suomen kipinä eli, Kivi hehkuttaa.

Leijonat on kolmen pelatun ottelun aikana jakanut torjuntavastuuta Sarokselle ja Emil Larmille. Suomella on nyt kaksi välipäivää aikaa huilata ennen torstaista Slovenia-ottelua.

Kuten aina MM-kisojen aikana, maalivahtien peluutus on yksi kisojen avainkysymyksistä. Jos Kiveltä kysytään, on hänellä selvä nimi Leijonien seuraavaan pelin maalivahdiksi.

– Onneksi on kaksi huippuvireistä jätkää. Tämä on positiivinen ongelma. Itse laittaisin Larmin ilman muuta Slovenia-peliin, koska ettei Sarokselle ihan ylikuormaksi kasaannu tuo määrä. Näkee, että hän on nyt huipputikissä ja toivottavasti tuo jatkuu. Ei se huonoa tee, että Larmikin tuo lisää raikkautta joukkueeseen.

1:29 Juuse Saroksella 39 torjuntaa Ruotsia vastaan: "Hyvä usko ryhmässä".