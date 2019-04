Suomalainen Anna kuvailee tunnelmia Sri Lankasta MTV:lle: Sotilashelikopterit lentävät taivaalla, ulkonaliikkumiskielto – seurue palaa ensi yönä Suomeen: "Jännittää, miten tien päällä käy"

– Ei me olla hotellialueelta uskallettu poistua, kun on ulkonaliikkumiskielto. Hotellissa ollaan vietetty aikaa ja seurattu uutisia.

Seurue poistuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ensi yönä Sri Lankasta. He ovat saaneet myös ulkoministeriöstä vahvistuksen, että lähteminen on turvallista.

Sri Lankassa on määrätty ulkonaliikkumiskielto, joten seuruetta on kehotettu ilmoittamaan lentokentälle siirtymisestä poliisille.

Iskut tulivat yllätyksenä

– Kauhean turvallisena pidettiin ja etsittiin paljon pohjatietoa (Sri Lankasta), sisko on ollut täällä myös aiemmin. Sisällissota on loppunut 10 vuotta sitten, että ei edes osattua ajtella, että olisi yhtään mitään. Maa on valittu vuoden matkakohteeksi viime vuonna, joten varmasti tekee huonoa turismille. Se on harmi sinänsä, sillä tämä on tosi hieno maa ja täällä on mukavia ihmisiä.