SuomiAreenassa vieraillut Justin Trudeau puhui suhteestaan toiseen supertähteen Katy Perryyn. Hän kertoi kannustavansa tyttöystäväänsä ja toivovansa hänelle menestystä.

Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhui avoimesti uudesta parisuhteestaan poptähti Katy Perryn kanssa SuomiAreenassa Porissa. Trudeau kertoi nauttivansa uudesta elämänvaiheestaan politiikan jälkeen ja sanoi olevansa onnellinen voidessaan tukea kumppaniaan tämän uralla.

Trudeau kuvaili, kuinka hänen elämänsä on muuttunut pääministerikauden päätyttyä.

– En viettänyt koko elämääni yrittäen tulla pääministeriksi. Se oli palvelutehtävä, jonka halusin tehdä. Kävi ilmi, että olin hyvä politiikassa, mutta se ei koskaan ollut ainoa asia, joka määritteli minut, Trudeau sanoi.

Trudeau kertoo pohtivansa uusia tapoja edistää demokratiaa ja yhteiskunnallista keskustelua. Samalla Trudeau viittasi myös julkisuuden kääntöpuoleen.

– Minulla ei enää oikeastaan ole vapautta seurustella yksityisesti, mutta se on erilainen ongelma kuin ne, joita minulla aiemmin oli, hän totesi.

"Saan olla vain kumppani"

Trudeau puhui lämpimästi suhteestaan Katy Perryyn ja siitä, miten hänen roolinsa on muuttunut politiikan jälkeen.

– Ajatus siitä, että voin sanoa kumppanilleni: Haluan vain sinun menestyvän. Olen täällä kannustamassa sinua.

Trudeau sanoi kokevansa tehneensä sen työn, jota varten hän on olemassa.

– Tein sen asian, jota varten minut tavallaan oli tarkoitettu tähän maailmaan ja tein sen hyvin. Olen saanut sen rastitettua listaltani. Nyt saan olla vain kumppani.

– Teen toki edelleen joitakin tällaisia tilaisuuksia ja vein hänet esimerkiksi Davosiin, mutta ennen kaikkea kyse on kumppanuudesta.

"Upeita keskusteluja"

Trudeau kertoi heidän jakavan samanlaisia näkemyksiä maailmasta.