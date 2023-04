Antti Pennanen vihjaili filmauksella – Petteri Sihvonen lataa nyt takasin: "Ihan yhtä lailla molemmat hakevat etua"

Pelicansin ja Ilveksen sarjassa erot ovat olleet pieniä. Sarja on neljän pelin jälkeen tasan 2–2.

Pelien yhteyteen on tullut oma sivujuoni, joka liittyy sangen kritisoituun ilmiöön.

– Kyllä tuossa pientä filmaamisen tynkää on ollut. Sitä on haettu puolin ja toisin. Ehkä se on kuulunut peliin. Sen voi kyllä sanoa, että kummankaan arvot eivät ole toisiaan parempia. Ihan yhtä lailla molemmat hakevat marginaalista etua, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen näkee.