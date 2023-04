Jussi Tapola vastaa syytöksiin mediapelistä – kiistää väitteet Tapparaa hyödyttävästä asetelmasta

Ennen keskiviikkona käynnistyviä finaaleita Tapola kertoo C Moren haastattelussa, miksi hän halusi tuoda asian niin hanakasti julkisuuteen. Pelicansin ottelusarjastakaan hän ei jokaista tilannetta nähnyt, mutta yleistunnelma välittyi pelien aiheuttaman kohun kautta.

– Silloin, jos se asia nousee esille, niin voisin olettaa, että siellä on myös jotain asiaan kuuluvaa tapahtunut, Tapola toteaa.

Haitta jääkiekolle, ei vain Tapparalle

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Peltonen vihjaisi Tappara-sarjan kolmannen ottelun jälkeen HIFK:n hävinneen kyseisessä ottelussa myös "tuomaripelin". Siitä huolimatta Tapola hehkutti pitkin sarjaa sen reilua meininkiä.

Onko taustalla vain se, että Tapparan kaltainen ennakkosuosikkina pelaava, laadukkaasti organisoitu ryhmä on ensimmäinen kärsijä, jos pelitapahtumat karkaavat tuomarien kontrollista?

– No minun mielestäni se on jääkiekolle haitaksi. Pelaajat ovat samaa mieltä, ja se on tuomareille haitaksi, jos ylikorostetaan kaikkia rikkeitä ja jäädään makoilemaan, Tapola vastaa.