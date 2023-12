Jussi Olkinuora jättää Pelicansin välittömästi

Pelicans kertoo Olkinuoran käyttäneen tämänkautiseen sopimukseensa sisältyneen ulkomaanoption. Lahtelaisseura ei nimeä, mistä sveitsiläisseurasta on kyse, eikä kyseinen seura ole vielä julkisesti tiedossa.

– Haluan ensinnäkin kiittää joukkuetta ja organisaatiota yhteisestä ajastamme. Lyhyessä ajassa koimme sekä ala- ja ylämäkiä. Sopimuksessani oli ulkomaanpykälä minkä käytin, koska Sveitsissä pelaaminen on ollut tavoitteena pitkään. Toivotan suuresti onnea loppukauteen, koppi on täynnä hienoja ihmisiä. Toivottavasti on pitkä ja turkoosi kevät! Olkinuora kommentoi Pelicansin tiedotteessa.