Jussi Muhonen perusti 60-vuotiaana ensimmäisen yrityksensä – ei laske enää vuosia eläkkeeseen

Jussi Muhonen toimi erilaisissa johtajatehtävissä yli kolmekymmentä vuotta, kunnes työt loppuivat.

Espoolainen Jussi Muhonen, 60, päätti toteuttaa kaksi pitkäaikaista haavettaan viime kesänä, kun palkkatyöt loppuivat.

Ensimmäinen haave oli yrityksen perustaminen ja toinen keskittyminen tekoälyyn.

Muhonen innostui tekoälystä vuonna 2018 käymänsä kurssin jälkeen.

– Ilmiö ei ole jättänyt minua sen jälkeen rauhaan. Se on tullut voimakkaammin mukaan sekä työhön että vapaa-aikaan. Teen tekoälystä nyt myös jatkotutkintoa, Muhonen kertoo.

Tekoälyyn keskittyvän yrityksen perustaminen oli lopulta mieluisin vaihtoehto, vaikka Muhonen mietti sitä ennen myös hakeutumista uuden työnantajan leipiin.

– Mietin sitä paljon, mutta tunnistin sen, että se on haastavaa. Kilpailu on todella kovaa ja tunnistin myös ikäni, se on joillekin rekrytoinnin este. Valinta oli loppupeleissä äärettömän helppo.

Syntyi yritys, jossa Muhonen tarjoaa asiakkaille osaamistaan tekoälyn lisäksi johtamisen saralla. Muhonen sanoo olevansa onnellisempi kuin koskaan, eikä hän aio enää palata palkkatyöhön takaisin.

Hän ei myöskään odottele vielä eläkeikää.

– Jos olisin palkkatyössä, laskisin varmasti vuosia. Nyt en oikeastaan mieti sitä. Niin kauan, kun terveys ja mieli on virkeä, niin kauan tulee yritettyä. Voisin ajatella, että tästä tulee elämäntapa jopa.

Muhoselle yrittäjyys sopii, vaikka hommassa pitää sietää epävarmuutta, ottaa riskejä ja noudattaa itse luomiaan aikatauluja.

– Pitää olla kurinalainen. Yrittäjänä kukaan muu ei anna raameja, vaan ne pitää itse luoda. Palkkatyössä se tulee annettuna, että työ alkaa vaikkapa kello 8 ja loppu kello 16. Yrittäjänä säännöllinen elämänrytmi pitää itse rakentaa. Sopiiko se sitten kaikille. Tämän kanssa varmasti moni kipuilee.

Jussi Muhonen kertoo yllä olevalla videolla, mitkä asiat viime metreillä sysäsivät hänet yrittäjäksi.